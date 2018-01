South Park Der Stab der Wahrheit – Standalone Version kommt

Wer South Park Die rektakuläre Zerreißprobe (hier unser Test) vorbestellte, bekam das Remaster zu South Park Der Stab der Wahrheit als Bonus dazu. Jetzt gibt es einen Termin für den Standalone Release.

South Park Der Stab der Wahrheit bald einzeln erhältlich

Nachdem erste Bilder einer physischen Version des Remasters auf Amazon entdeckt wurden, gibt es jetzt einen offiziellen Termin. Am 13. Februar soll der Vorgänger für PS4 und Xbox One einzeln in den Handel kommen. Für etwa 30€ werdet ihr mit Cartman, Stan, Kyle, Kenny und ihren Freunden ein magisches Abenteuer erleben. Ob das Remaster hier nur digital oder auch im Handel erscheinen wird, ist noch nicht klar.

Quelle: Playstation Lifestyle