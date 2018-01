Dungeons 3 – Neue DLC´s angekündigt

Auch die Welt in Dungeons 3 steht nicht still und so hat Kalypso heute mit Once Upon a Time einen neuen DLC für Dungeons 3 angekündigt. Lange müssen die Fans der Reihe nicht warten, denn bereits kommende Woche soll dieser erscheinen und unter anderem drei neue vertone Kampagnen-Karten mit sich bringen. Zusätzlich wird es drei neue Evil-Hubs geben, aber auch neue Feinde ziehen in die Spielwelt ein, mit “Der guten Fee” gibt es auch einen neuen Bossgegner der euch das Leben als Bösewicht schwerer machen soll.

Dungeons 3 will get its first expansion DLC next week, with a revamped RTS Overworld mode. @KalypsoMediaUK @kalypsomediausahttps://t.co/FGEkPcRn57 pic.twitter.com/tPHspGCwl2 — GameWatcher (@GameWatcherCom) January 25, 2018

Die besagte gute Fee ist dem ultimativen Bösen schon lange aufgefallen und sorgt für Probleme. Sie nimmt sich der verwundeten Helden an und peppelt diese nämlich wieder auf, nachdem diese zuvor von den Spielern in ihren Dungons vermöbelt wurden. Aber mit zahlreichen bösen Truppen und explodierenden Schafen ausgestattet wird dem Treiben der guten Fee sicher bald ein Ende gesetzt.