Attack on Titan 2 – Trailer zum Stadtleben veröffentlicht

Koei Tecmo hat einen neuen Trailer zu Attack on Titan 2 veröffentlicht, welcher sich etwas genauer mit dem Leben innerhalb der Mauern befasst. Die belebte Stadt kann vom gespielten Jäger erkundet werden, den die Spieler nach eigenen Bedürfnissen gestalten können. Zudem könnt ihr bekannte Charaktere aus dem Anime treffen, mit denen ihr interagieren könnt und so das Freundschaftslevel anhebt. Zudem könnt ihr zur Stärkung eurer Fähigkeiten ein Training absolvieren und euer Waffenarsenal haushalten.

Als Handlungsstrang soll die zweite Staffel des gleichnamigen Animes dienen. Attack on Titan 2 wird am 20. März 2018 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC erscheinen.

Quelle: KOEI TECMO AMERICA (via Youtube)