Those Who Remain – Psycho Thriller kommt auf die PS4

Der amerikanische Playstation Blog hat ein neues Psycho Thriller Game enthüllt, mit dem Titel Those Who Remain. Noch in diesem Jahr soll der Indietitel für PS4 erscheinen.

Fürchtet euch vor Those Who Remain

Das Indiestudio Camel 101 hat mit einem ersten Trailer, deren neues Projekt vorgestellt. Die Story versetzt euch in die fiktionale Stadt Dormont. Über der Stadt liegt ein seltsamer Fluch und mysteriöse Gestalten wandern umher. Verlasst ihr das schützende Licht, bedeutet dies den Tod. Zusätzlich führen seltsame Portale in eine andere Dimension, die ähnlich unserer ist aber dennoch verschieden. Als Releasefenster ist aktuell grob 2018 angegeben und zur Einstimmung hier der Trailer.

Quelle: PlayStation Blog