Pokemon GO – 23 neue Pokemon fangbar

Der große Hype um Pokemon Go ist schon lange vorbei. Doch diejenigen die noch am Pokeball geblieben sind und weiter fleißg Pokemon fangen tun, denen versorgt Entwickler Niantic auch weiter mit neuen Pokemon die ab sofort fangbar sind. Die 23 neuen stammen dabei aus der Hoenn Region und sind damit das erste Mal in Pokemon Go verfügbar. Bei den neuen Pokemon handelt es sich hauptsächlich um Gesteins und Bodentypen. Bislang sind jedoch noch nicht alle 23 enthüllt worden. Jedoch als gesichert gelten Camaub, Camerupt, Knacklion, Vibrava, Libelldra, Stollunior, Stollrak, Stolloss, Flurmel, Krakeelo, Krawumms, Tuska, Noktuska, Nasgnet, Sonnfel und Lunastein. Diese wurden schon auf Artworks des Spiels und Evolutionslinien im Pokedex gezeigt. Welche Pokemon noch folgen werden, ist aktuell noch nicht bekannt.

Quelle: pokemongo.nianticlabs.com