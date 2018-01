Crystal Dynamics – Verstärkung für Avengers Game

Crystal Dynamics hat heute stolz verkündet, sein Studio mit 15 neuen und namenhaften Mitarbeitern, verstärkt zu haben. Darunter auch ehemalige Mitarbeiter von Naughty Dog und Visceral Games.

Crystal Dynamics mit verstärktem Team

Unter den 15 neuen Mitstreitern, befinden sich zum Beispiel der ehemalige Naughty Dog Creative Director Shaun Escayg (Uncharted: The Lost Legacy, The Last of Us) sowie Stephen Barry, der 27 Jahre lang bei EA und Visceral Games arbeitete. Escayg soll dabei als Creative Director das Avengers Projekt unterstützen und zeigt sich begeistert über seine neue Aufgabe.

“I’m thrilled to join Crystal as Creative Director and be aligned with a team as passionate about telling great character based stories as I am.” – Shaun Escayg

