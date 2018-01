Black Clover: Quartet Knights – Neues Video stellt Zonenkontrolle vor

Der japanische Publisher Bandai Namco Entertainment hat heute ein weiteres Video zu Black Clover: Quartet Knights veröffentlicht, in welchem ein Spielmodus näher beleuchtet wird. Bei diesem handelt es sich um die Zonenkontrolle, in welchem ihr – wie der Name schon verrät – ein Gebiet einnehmen und verteidigen müsst. Black Clover: Quartet Knights soll noch in diesem Jahr für PC und PlayStation 4 erscheinen.

Verteidigt die Zone

In der Zonenkontrolle müsst ihr mit euren Team, das aus vier Spielern besteht, Zonen einnehmen und diese solange halten, bis ihr die Runde gewonnen habt. Stellt ihr euch in einen Ring, füllt sich die Magieleiste und die Zone wird eingenommen. Je mehr Spieler in der Zone stehen, desto schneller füllt sich die Leiste. Dabei solltet ihr allerdings die Gegner nicht alle auf einem Punkt erwarten, da es für sie leichter ist, euch so zu erledigen.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment Europe (via Youtube)