Anthem – Release auf 2019 verschoben

Der Erfolgsdruck seitens EA hat offenbar dazu geführt, dass BioWare den Release von Anthem auf 2019 verschoben hat. Damit ist klar wie bedeutsam der mögliche Erfolg oder Misserfolg, für die Zukunft des Studios ist.

Anthem kommt nicht mehr in diesem Jahr

Kotaku hat in einem neuen Artikel enthüllt, dass BioWares neuer Titel nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird. In dem Bericht wird EA’s Erwartung an die Entwickler, mit einem Hit zurück zu kehren, als Grund genannt. Auch BioWare nahe Quellen bestätigen, dass der angepeilte Release nie wirklich realistisch war. Quellen deuten ebenso darauf hin, dass EA von der Performance des Spiels, auch BioWares Zukunft abhängig machen wird. Der Druck steigt also für die Mass Effect und Dragon Age Macher.

Quelle: Kotaku