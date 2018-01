Xbox Game Pass – Erweitertes Angebot und Retail-Version geplant

Microsoft gab im Zuge einiger bevorstehender Veröffentlichungen an, dass das Portfolio des Xbox Game Passes wieder erweitert werden soll.

Weitere Spiele zur Auswahl und ein neues Bezahl-Modell

Die neuen Games sind unter anderem State of Decay 2, Crackdown 3 und das heißbegehrte Sea of Thieves (zu dem es übrigens bald einen limitierten Xbox One Controller gibt. Infos dazu findet ihr HIER). Des Weiteren hat Microsoft angekündigt, dass es ab dem 20. März diesen Jahres möglich sein soll, eine Retail-Version des Xbox Game Pass zu erwerben. Diese wird in Form einer sech monatigen Mitgliedschaft bei ausgewählten Retailern angeboten und für 59,99 € verfügbar sein. Bisher war der Zugang zum Programm lediglich digital möglich.

Quelle: Microsoft (via Pressemeldung)