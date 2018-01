Warframe – Die Ghuls sind entfesselt

Playstation 4 und Xbox One Tennos können heute das neue Update zu Warframe herunterladen. Mit dabei sind einige große Neuerungen und eine Bande Ghuls.

Warframe lässt die Ghuls los

Das aktuelle Update bringt zum einen die Grineer Ghuls in die Plains. Dort erwarten euch in speziellen Aufträgen vier neue Gegnertypen, die euch aus dem Boden heraus überraschen. Um euch gegen die neuen Gegner zu wehren, wird aber auch euer Arsenal verstärkt. Die doppelläufige Schrotflinte Corinth, der Kampffächer Gunsen, das Quartakk Gewehr und die Stubba Uzi stehen euch zur Verfügung. Darüber hinaus bekommt ihr in den Plains jetzt auch dynamisches Wetter zu sehen, inklusive Regen und Donner. Wenn das Wetter etwas zu nass war, könnt ihr euch einfach in euren neuen Privatraum auf eurem Schiff zurückziehen. Hier könnt ihr nicht nur Aquarien aufstellen und Fische bewundern, sondern auch Musik hören und noch viel mehr. Zum Schluss enthält das Update auch noch das Fokus 2.5 Update mit reduzierten Kosten für die einzelnen Fähigkeiten.

Quelle: Digital Extremes