Duke Nukem – Verfilmung offenbar geplant

Auch in diesem Jahr kommen mehrere Videospielverfilmungen in unsere Lichtspielhäuser. So unter anderem ein neuer Teil von Tomb Raider mit Alicia Vikander in der Rolle als Lara Croft. Doch damit soll es offenbar noch nicht gewesen sein. So gibt es aktuell Gerüchte, wonach Paramounts Tochtergesellschaft Platinum Dunes, zu deren Produzenten Michael Bay, Brad Form und Andrew Fuller gehören eine Verfilmung von Duke Nukem planen. Jedoch steht aktuell weder ein Drehbuchautor, noch ein Regisseur fest. Jedoch gibt es erste Gerüchte, wonach Wrestler und Schauspieler John Cena in die Rolle des rauchenden Muskelprotzes schlüpfen. Ganz abwegig sind die Gerüchte nicht. Zum einen will sich John Cena immer mehr aus dem Wrestlinggeschäft zurück ziehen und mehr Filme drehen. Eines seiner kommenden Filme ist der von Michael Bay inzenierter Tranformer Spinoff Film Bumblebee, der Ende des Jahres im Kino laufen wird. Gerade da Michael Bays Produktionsstudio für den Film gemunkelt wird und er aktuell mit John Cena am drehen ist, sprechen für die Gerüchte. Aber auch optisch würde John Cena bestens passen, wie uns Twitternutzer und Künstler BossLogic in einer Fotomontage beweist:

You can’t see him as @JohnCena but you can see him as Duke Nukem XD @WWE pic.twitter.com/y1iO6hRbZb — BossLogic (@Bosslogic) 23. Januar 2018

Quelle: Twitter (Boss Logic), comicbook.com