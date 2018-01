My Hero Academia: One’s Justice – Neue Screenshots

Es gibt neues Bildmaterial zum kommenden Animeableger My Hero Academia: One’s Justice. Insgesamt 20 neue Screenshots zeigen euch ein wenig, wie das endgültige Spiel aussehen wird. Es verrät außerdem, dass neben Izuku, Bakugou und Shigaraki Tomura auch All Might am Kampfgeschehen teilnehmen wird.

Bekannte Orte und Fähigkeiten

Die Screenshots könnt ihr euch in unserer Galerie anschauen. Wie es aussieht, werden wir in My Hero Academia: One’s Justice einige bekannte Orte aus dem Anime besuchen. Darunter sind zum Beispiel das Gebäude, in dem Deku und Bakugou gegeneinander kämpften und die Straße, auf der Stain seine denkwürdige Rede hielt. Das Spiel zeigt außerdem Deku, der seine One for All: Full Cowl Fähigkeit bereits gemeistert hat. Es wird also höchstwahrscheinlich während oder nach der zweiten Staffel der Serie angesiedelt sein. My Hero Academia: One’s Justice erscheint in diesem Jahr für den PC, die PS4, die Xbox One und die Nintendo Switch.

Quelle: Allgamesdelta