Gran Turismo Sport – Neues Update bringt neue Fahrzeuge

Seit dem letzem Oktober kann in Gran Turismo Sport ordentlich über die Strecken der Welt gefahren werden. Damit dies auf Dauer nicht zu eintönig wird, veröffentlicht Entwickler Polyphony Digital in regelmäßigen Abständen neue Updates. Zuletzt brachte ein Update neben eine erweiterte Singleplayer Erfahrung in Form von zahlreichen Cups, auch neue Strecken und Fahrzeuge. Nun hat der Entwickler via Twitter ein neues Bild veröffentlicht,auf dem zehn neue Fahrzeuge abgebildet sind. Diese Fahrzeugt könnten demnach auch demnächst ins Spiel kommen.

Bei den abgebildeten Fahrzeuge sind neben dem beliebten Toyota Supra, auch der Lamborghini Diablo, eine Dodge Viper und der McLaren F1 zu sehen. Um folgende zehn Fahrzeuge könnte es sich um die abgebildeten Autos handel, wobei noch nichts von offizieller Seite bestätigt ist. Ebenfalls unbekannt ist, wann diese ins Spiel eingefügt werden.

Toyota Supra

Lamborghini Diablo

Dodge Viper

McLaren F1

Toyota 2000GT

Toyota FT1

Jaguar XJ

Ford GT

Ferrari 330

ein weiterer Ferrari

