Faeland – Remaster von Zelda 2: The Adventures of Link?

Das Entwicklerstudio TaleGames kündigte ein neues 2D Metroidvania an. Das Pixel-Art-Adventure hört auf den Namen Faeland und weist viele Parallelen zum NES-Klassiker Zelda 2: The Adventures of Link auf.

Inspiriert durch Zelda

Faeland bietet eine detailreiche Umgebung, ein schönes Fantasy-Setting, eine offene Spielwelt in bester Metroidvania-Manier, verschiedene Ausrüstungen und Waffen, Charakterentwicklung und vieles mehr. Dabei ist die Ähnlichkeit zu Zelda 2 nicht von der Hand zu weisen. Doch darüber gibt es bisher keine genauen Infos. Das Spiel befindet sich aktuell noch in der Entwicklung für PC. Weitere Plattformen sind bereits in Planung. Allerdings hängt das wahrscheinlich von den Zielen, die das Projekt auf Kickstarter erreichen wird, ab. In Kürze soll die Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter online gehen. Wer sich schon mal ein Bild davon machen möchte, kann sich hier noch den Teaser ansehen:

Quelle: TaleGames (via Youtube)