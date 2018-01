Dragon Ball FighterZ – Android 21 Gameplay

Nur noch wenige Tage, dann erscheint Dragon Ball FighterZ und lässt eure liebsten Dragon Ball-Charaktere gegeneinander antreten. Mit dabei ist diesmal auch ein originell Charakter, welcher von Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama designed wurde, Android 21. Bei uns wird sie wohl, wie alle anderen Androiden aus der Serie, mit einem C versehen werden und C21 heißen. Unsere Kollegen von gameinformer haben nun fünf Minuten Gameplay mit dem neuen Charakter präsentiert.

Majin Android 21 in Action

Android 21 wird in der Story von Dragon Ball FighterZ eine wichtige Rolle spielen und sich anscheinend auch verwandeln. Ihre Majin-Form wurde vor kurzem vorgestellt und sie wird in dieser Form auch ein spielbarer Charakter sein. Im Kampf hat sie vor allem eine interessante Besonderheit: Sie kann Fähigkeiten ihrer Gegner kopieren und diese dann gegen sie verwenden. Außerdem kann sie wie auch Majin Buu ihre Kontrahenten in Süßigkeiten verwandeln und sie verzehren. Im Video von gameinformer könnt ihr alle ihre Moves einmal bewundern.

Quelle: gameinformer via Youtube