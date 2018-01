Ys VIII Lacrimosa of Dana – Release der PC-Version verschoben

Der Spielentwickler NIS America hat den Release der PC-Version des JRPGs Ys VIII Lacrimosa of Dana erneut verschoben. Nachdem die Spieler bereits einige Male vertröstet worden sind, wurde der Titel dieses Mal auf unbestimmte Zeit verschoben. Eigentlich sollte Ys VIII Lacrimosa of Dana hierzulande am 30. Januar 2018 erscheinen. Grund für die Verschiebung sind abermals technische Probleme. Von den Problemen betroffen sind zum Glück weder die Updates zur verbesserten englischen Lokalisierung der PS4- noch der PS Vita-Version des Spiels. Diese erscheinen weiterhin am 30. Januar 2018. Für den Sommer 2018 soll zudem die Switch-Version von Ys VIII Lacrimosa of Dana erscheinen.

Stornierung bei Steam möglich

Allerdings haben Vorbesteller, die sich das Spiel nun nicht mehr kaufen wollen, die Möglichkeit, das Spiel bei Steam zu stornieren, so Mitsuhara Hiraoka, COO und VP von NIS America. Laut ihm habe das Entwicklerteam seit Wochen mit niedrigen Bildwiederholraten und diversen Speicherlecks zu kämpfen. Um dem entgegenzuwirken, soll nun der Kern-Programmcode modifiziert werden, was das Team eigentlich vermeiden wollte. Zudem soll ein externes Team mit der Entwicklung der PC-Version vertraut werden, um die bestehenden Fehler auszumerzen.

Da die PC-Version des Spiels ursprünglich als Port gedacht war, vermieden wir es, die Kernprogrammierung so weit wie möglich zu berühren und konzentrierten uns auf die PC-Leistungsoptimierung. Angesichts der Rückmeldungen der Teilnehmer am zweiten Betatest sind wir jedoch zu dem Schluss gekommen, dass wir es nicht verhindern können, die Kernprogrammierung zu ändern.

Quelle: NIS America