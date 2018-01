Overwatch – Noch mehr neue Skins präsentiert

Blizzard verwöhnt Fans von Overwatch derzeit mit neuen Skins, die demnächst ihren Weg ins Spiel finden werden. Zum einen wird es höchstwahrscheinlich wieder ein chinesisches Neujahrsevent geben, es wäre in diesem Jahr das Jahr des Hundes. Dann wird es zusätzlich noch viele neue Skins geben, die dauerhaft im Spiel erhältlich sein werden und nicht an ein Event gebunden sind. Blizzard postete in den letzten Tagen einige Skins, auf die man sich freuen kann.

Only 3 more days until our cosmetics update arrives in Overwatch! Join us as we count down to their release with new item reveals every day. Today's reveal: CAPOEIRA LÚCIO (Legendary Skin) pic.twitter.com/psgyAgJ2ss — Overwatch (@PlayOverwatch) January 20, 2018

Only 3 more days until our cosmetics update arrives in Overwatch! Join us as we count down to their release with new item reveals every day. Today's reveal: KABUKI HANZO (Legendary Skin) pic.twitter.com/P5Ef6C3Ks0 — Overwatch (@PlayOverwatch) January 21, 2018

Only 2 more days until our cosmetics update arrives in Overwatch! Join us as we count down to their release with new item reveals every day. Today's reveal: EPIC SKINS pic.twitter.com/1n711BCAe2 — Overwatch (@PlayOverwatch) January 21, 2018

Legendärer Hanzo-Skin erfreut Fans

Da wären erstmal die beiden neuen legendären Skins für Hanzo und Lucio. Besonders der Kabuki Hanzo fand innerhalb kürzester Zeit eine Menge Fürsprecher, welche die unglaublichen Details am Skin loben. Heute postete Blizzard auf dem Overwatch-Twitter fünf neue epische Skins, welche wahrscheinlich nicht zu einem Event gehören, sondern dauerhaft hinzugefügt werden. McCree, Reaper, Junkrat, Symmetra und Zenyatta erhalten allesamt neue epische Skins. In zwei Tagen, sprich kommenden Dienstag, sollen die Skins ihren Weg ins Spiel finden.

Quelle: playoverwatch via Twitter