God of War – Wird keinen Season Pass erhalten

Bislang steht es um einen Releasetermin um God of War schlecht, denn bisher steht noch kein fester Termin fest. Lediglich das God of War noch in diesem Jahr erscheinen soll, steht fest. Doch eines wissen wir nun auch. Das Spiel um Kratos und seinen Sohn wird keinen Season Pass erhalten. Eigentlich unüblich, da kein anderes großes Spiel auf solchen verzichtet. Dies bestätigte nun Director Cory Barlog auf Rückfrage eines Fans via Twitter, Daher stellt sich die Frage, ob das Spiel auf DLC Inhalte verzichten tut. Auf diese Frage bezog Barlog keine Stellung und sagte das zusätzliche Inhalte durchaus denkbar sind.

Quelle: Twitter (Cory Barlog)