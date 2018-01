Destiny 2 – Kritk an der Änderung des Reward System

Aktuell läuft in Destiny 2 die Factions Rally, bei dieser legt man sich für eine von drei Fraktionen fest und erhält für diverse Aktionen bestimmte Token. Gibt man diese dann ab, erhält man bestimmte Ausrüstungsgegenstände, Waffen, Shader etc.. Darüberhinaus erhält die Fraktion bei denen am meisten Token abgegeben wurden, noch einmal eine besondere Belohnung. Findige Spieler fanden nun heraus, dass man in den Verlorenen Sektoren teilweise bis zu 500 Token in einer Stunde erhalten kann und haben dies genutzt. Da dies von Bungie so nicht vorgesehen war, änderten sie dieses schnell. Nun ist es so, dass wenn man innerhalb von 10 Minuten zwei Sektoren Truhen öffnet, für die weiteren 10 Minuten keine zusätzliche Belohnung erhält. Jedoch erhält Bungie von der Community nun Kritik dafür, da sie dieses Vorgehen erneut nicht vorher angekündigt haben. Demnach hat Bungie bereits im Dezember die Funktion eingeführt und nun im Zuge der Faction Rally wieder geändert hat. Nach der letzten Aktion um die geänderten XP Scaling hat Bungie eigentlich versprochen in Zukunft transparenter und offener mit Änderungen und Neuerungen zu sein.

