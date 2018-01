Totaku Collection – Sony veröffentlicht Sammelfiguren ihrer ikonischsten Charaktere

Sammler von Figuren haben Grund zur Freude, denn Sony kündigte die Totaku Collection an, eine Reihe von detaillierten Sammelfiguren ihrer ikonischsten Spielecharaktere. Der Vergleich mit Nintendo’s amiibos kommt natürlich sofort auf, jedoch haben die Figuren der Totaku Collection keinerlei Funktionen in Sony-Spielen. Sie sind lediglich zum sammeln und ausstellen im heimischen Gamerregal gedacht.

Sieben Figuren zum Launch

Ein erster Teaser auf der spanischen Seite Game Espana zeigt bereits sechs Figuren, insgesamt werden jedoch sieben zum Launch der Collection erhältlich sein. Im Video gezeigt werden der Sackboy aus Little Big Planet, das Feisar FX350 aus Wipeout, Crash Bandicoot, Heihachi Mishima aus Tekken, der Jäger aus Bloodborne und Parappa the Rapper. Im Video nicht gezeigt, aber dennoch beim Launch mit dabei, ist Kratos aus God of War. Die Figuren werden im US Gamestop für 9,99$ gehandelt, Game Espana listet einen Retailpreis von 14,99$.

