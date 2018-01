Masters of Anima – Neues Action Adventure angekündigt

Passtech hat in Zusammenarbeit mit Focus Home Entertainment eine neues Action Adventure angekündigt. Des Weiteren wurde auch schon ein Trailer veröffentlicht.

In der Liebe liegt die Kraft

Der Protagonist ist der Anima-Lehrling Otto. Er ist eine Art Zauberlehrling, welcher die Macht besitzt, magische Wächter zu erschaffen die ihm zur Seite stehen. Denn er ist auf der Suche nach seiner Verlobten Ana. Sie wurde vom bösen Zahr und seiner Golem-Armee entführt. Und nur Otto kann sie retten. Mit der Zeit schaltet der Spieler immer weitere Wächter frei, welche auch unterschiedliche Fähigkeiten besitzen. Im ersten Trailer sind einige Spielszenen zu sehen. Das Spiel erinnert stark an Pikmin oder die Overlord-Reihe. Ein genauer Release Termin ist noch nicht genannt worden. Jedoch peilt das Entwicklerstudio das Frühjahr 2018 an. Masters of Anima erscheint auf PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch.

Quelle: Focus Home Interactive (via Youtube)