Granblue Fantasy Project Re: Link – PS4 exklusiver Titel mit neuem Gameplay

Den meisten wird der Titel Granblue Fantasy Project Re: Link nichts sagen. Das Action JRPG basiert auf einem japanischen Mobile Game und eine Konsolenversion entsteht jetzt exklusiv für PS4 in Zusammenarbeit mit PlatinumGames.

Granblue Fantasy Project Re: Link zeigt interessantes neues Gameplay

Entwickler Cygames hat in einem Direct Feed neues Gameplay Material zu ihrem ersten Konsolentitel gezeigt, das in Kooperation mit PlatinumGames entsteht. In dem Video bekommt ihr den Hauptakteurin Katalina zu sehen, wie sie durch eines der Dörfer schlendert. Nach diesem Rundgang gibt es dann aber auch nochmal Action zu sehen, bei dem sich die Truppe um Katalina einen heißen Kampf liefert. Der Release war ursprünglich mit 2018 angegeben, wird jetzt aber mit “unbestimmt” geführt.

Quelle: CygamesChannel (via Youtube)