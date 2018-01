Call of Duty: WW2 – Erster DLC Pack angekündigt

Für Call of Duty: WW2 wurde nun der erste DLC Pack angekündigt. Er hört auf den Titel “The Resistance” und neben neuen Lootboxen einige Neuerungen.

Neuer Content für die Front

Im Zuge der Veröffentlichung des ersten DLC Packs findet auch ein Community Event statt. Jede Woche bekommt ihr eine kostenlose Lootbox, XP-Booster, neue Befehle und Aufträge. Das Event startet am 23. Januar und ist bis zum 27. Februar 2018 aktiv. Der DLC enthält neben drei neuen Multiplayer Karten und einer neuen Mission für den Kriegsmodus noch das nächste Kapitel “The Darkest Shore” für den Zombiemodus. Auf der PS4 wird der DLC am 30. Januar 2018 veröffentlicht. Für PC und Xbox One wird er wohl erst vier Wochen später Verfügbar sein.

Quelle: callofduty.com