Persona 4 Dancing All Night – PS4 Gameplay präsentiert

Persona 4 Dancing All Night bescherte dem JPRG sein erstes Rhythm Game Spinoff. Fans hatten ihren Spaß mit dem Ableger und die Vita war um einen sehr guten Titel reicher. Jetzt kommt der Tanzabend auf die PS4.

Erstes Persona 4 Dancing All Night Gameplay für PS4 gezeigt

Während eines heutigen Livestreams zum Release der P4 Anime Serie auf Bluray, wurde erstmals Gameplay der PS4 Version von Dancing All Night gezeigt. Diese Version wird im Persona Dancin’ All-Star Triple Pack enthalten sein, indem Persona 3: Dancing Moon Night und Persona 5: Dancing Star Night sowie deren Soundtracks enthalten sein werden. In Japan erscheinen diese Titel am 24. Mai.

Quelle: personacentral.com