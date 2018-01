Pokémon – Das Jahr der legendären Taschenmonster ist angebrochen

Ob der neue Pokémon-Titel für die Nintendo Switch noch dieses Jahr erscheinen wird, weiß niemand so genau. Was aber nun offiziell verkündet wurde, ist dass dieses Jahr ganz im Zeichen der legendären Taschenmonster steht. Das ganze Jahr über werden euch die seltensten und mächtigsten Pokémon in Verteilungsaktionen geschenkt, so dass ihr am Ende des Jahres eine stolze, legendäre Sammlung parat habt.

Starke Monster und neue Karten

2018 bringt euch nicht nur jeden Monat ein neues legendäres Pokémon, es wird auch neue Karten für das Sammelkartenspiel geben. Darüber gibt es derzeit leider noch keine genaueren Infos, jedoch wurde bereits bekannt gegeben, welche Monster ihr euch in welchem Monat sichern könnt:

Februar: Dialga oder Palkia

März: Heatran oder Regigigas

April: Raikou oder Entei

Mai: Nerneas oder Yveltal

Juni: Schillerndes Zygarde

Juli: Boreos oder Voltolos

August: Groudon oder Kyogr

September: Latios oder Latias

Oktober: Reshiram oder Zekrom

November: Ho-Oh oder Lugia

All diese Pokémon kommen auf Level 60 und tragen eventuell einen seltenen Goldkronkorken.

Quelle: pokemonlegendary