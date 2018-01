Overwatch – Neuer Skin für D.Va und Torbjörn?

Schon kommende Woche, genau genommen am 23. Janauar 2018 erscheint ein neuer Patch für den Heldenshooter Overwatch und dieser wird neben der coolen neuen Map “Blizzard World” auch zahlreiche neue Skins mit an Board haben. Wie genau diese aber aussehen, war bisher nicht klar. Doch nun hat Blizzard damit begonnen nach und nach neue Inhalte vorzustellen.

Gothic D.Va?

Den Anfang macht ein Twitter Post mit zahlreichen neuen Sprays in Form von süßen “Chibi” Bildern. Schaut man sich die kleinen Figuren der Champions dabei genauer an, wird schnell klar – die meisten der Champions gibt es in der Variante gar nicht als Skin im Spiel. Nanu? Vielleicht eine erste Andeutung auf die neuen Skins? Schaut man sich dann noch die geheimnisvollen Kommentare des Admins vom Overwatch Kanal an. Könnten die Spekulationen der Fans durchaus berechtigt sein oder?

Only 6 more days until our cosmetics update arrives in Overwatch! Join us as we count down to their release with new item reveals every day. Today's reveal: NEW HERO SPRAYS 🎨 by @tinysnails pic.twitter.com/D4JgG7eYqq — Overwatch (@PlayOverwatch) January 17, 2018

Man kann in dem kurzen Video unter anderem eine süße D.Va im schwarzen Gothic Kleidchen mit Katzenöhrchen, eine kleine Barbaren Zarya oder einen Torbjörn mit schrillem Bronzebart erkennen. Fans und auch wir in der Redaktion drücken die Daumen, dass diese süßen Sprays tatsächlich als Skin umgesetzt werden. Doch das beste kommt wie immer zum Schluss, alle neuen Skins im kommenden Patch sollen laut Blizzard in normalen Lootboxen erhältlich sein! Hier hat sich Blizzard die Kritik der Spieler zu Herzen genommen, dass das Sammeln von Lootboxen außerhalb von Events sinnlos rüber kommt, schließlich haben viele schon alle “Standard” Skins.

Quelle: Twitter