Overwatch – Neuer legendärer Pharah Skin

Da ist es geschehen und Blizzard hat einen neuen Skin vom kommenden Patch bekannt gegeben. Bei diesem handelt es sich um einen neuen legendären Skin für Pharah und er hätte in meinen Augen nicht perfekter sein können. Schon beim Release von Overwatch dachte ich beim ersten betrachten von Pharahs Skins daran, dass Blizzard für sie einen Skin im ägyptischen Stil machen MUSS und da ist er endlich!

Only 5 more days until our cosmetics update arrives in Overwatch! Join us as we count down to their release with new item reveals every day.

Today's reveal: ASP PHARAH (Legendary Skin) pic.twitter.com/hDROJPh8WZ

— Overwatch (@PlayOverwatch) January 18, 2018