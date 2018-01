Dark Souls – Remaster Version wird kein Cross Play bieten

Seit letzter Woche wissen wir, dass es eine Remaster Version von From Softwares Hit Dark Souls für Playstation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch geben wird. Da das Spiel für zahlreiche Plattformen erscheint und auch eine wichtige Multiplayer Komponente gibt, kamen gleich mit der Ankündigung Fragen nach Cross Play auf. Nun hat sich Publisher Bandai Namco zu diesen Fragen geäußert und erklärt, dass es kein Cross Play zwischen den verschiedenen Plattformen geben wird. Damit können zum Beispiel Xbox One Besitzer des Spiels nicht mit Switch oder Playstation 4 Spieler zusammen oder gegeneinander spielen. Dark Souls Remaster erscheint am 25. Mai 2018.

Quelle: ign.com