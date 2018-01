Damascus Gear Operation Osaka HD Edition – USK vergibt Rating

Damascus Gear Operation Osaka HD Edition scheint sich auf den Weg nach Deutschland zu machen. Die USK hat eine Einstufung vergeben, was auf einen baldigen Release hindeutet.

Damascus Gear Operation Osaka HD Edition kommt für PS4 und PS Vita

Bei dem Titel handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine Lokalisierung von Saikyo Exodus, dass in Japan im März letzten Jahres für Vita erschien. Die USK hat dabei eine Bewertung ab 12 Jahren vergeben. Leider ist aus dem Eintrag nicht ersichtlich, wann der Titel erscheinen wird oder in welcher Form. Da auch der Vorgänger hier nur digital erschien, könnte auch hier wieder ein digital only Release auf uns zu kommen.

Quelle: USK