Anthem – Bietet größere Zonen als Destiny 2

Mit Anthem veröffentlicht BioWare noch in diesem Jahr einen heiß erwarteten Titel für PC, Xbox One und PlayStation 4. In Trailern konnte die atmosphärische Welt betrachtet werden, so dass sich einem User auf Reddit die Frage stellte, ob es sich bei Anthem wirklich um einen Open World Titel handelt, bei dem es zwischen den einzelnen Gebieten keine Ladezeiten gibt. Eine Antwort gab es vom Technical Design Director Brennon Holmes, der näher auf die Gebiete von Anthem einging.





Verwendung einer anderen Technologie

Dieser bezog Stellung zu der Frage und erklärte, dass die Welt eine Mischung aus Destiny und The Division sei. Allerdings soll die Welt nicht wie in Destiny in jedem Areal in kleine Bereiche aufgeteilt sein, die einen nahtlosen Übergang ermöglichen. Vielmehr versuche man eine andere Lösung zu finden, wodurch die Gebiete ein ganzes Stück größer werden als in Destiny. Allerdings können Spieler dann mit gewissen Ladezeiten rechnen. Konkrete Informationen zum Release-Datum oder Ähnlichem gab es leider nicht, wir werden euch auf dem Laufenden halten.

Quelle: Reddit