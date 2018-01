Anno 1800 – Anmeldung zur Testphase startet in Kürze

Bereits auf der gamescom 2017 wurde das Strategie-Spiel Anno 1800 angekündigt. Mit einem Release ist vor dem vierten Quartal 2018 nicht zu rechnen. Doch nun hat das Entwicklerstudio Blue Byte auf der offiziellen Community-Seite angekündigt, dass demnächst eine geschlossene Testphase stattfinden soll, zu der man sich anmelden kann.

Für die erste Testgruppe benötigen wir wahre Anno Experten, die sich in der Spielserie wie in Ihrer Westentasche auskennen und bereit sind, uns detaillierte Berichte und massenweise Daten zur Verfügung zu stellen. Wie von Euch in der Vergangenheit vorgeschlagen, werden wir jedem in der Anno Union die Chance geben, sich in einem Bewerbungsformular für einen der Plätze zu bewerben. Das Formular wird nächste Woche für Euch geöffnet werden.

Nicht jeder kann teilnehmen

Falls ihr euch also für die geschlossene Testphase von Anno 1800 interessiert, müsst ihr ein aktives Mitglied der Community-Seite Anno-union.com sein. Innerhalb der nächsten Woche könnt ihr dann auf der Seite ein Formular ausfüllen, das euch eine Chance zur Teilnahme an der geschlossenen Testphase bietet. Danach entscheidet euer Formular, welche auserwählten Spieler an der Testphase teilnehmen dürfen. Gehört ihr zu den glücklichen Testern, könnt ihr im Februar diesen Jahres am ersten Online Playtest von Anno 1800 teilnehmen. Allerdings sind keine weiteren Details zu der Testphase bekannt.

Quelle: Anno Union