Overwatch – Release-Datum für die Map Blizzard World

Schon bald können sich Spieler mit ihren Champions in die Blizzard World stürzen, denn in kürze öffnet die neue Map ihre Tore. Am 23. Januar startet der Spass, denn Blizzard World ist ein Freizeitpark und orientiert sich an den vielen Blizzard Spielen. Das bedeutet für die Spieler, zahlreiche Elemente aus Spielen wie Diablo, Starcraft, World of Warcraft, Hearthstone und den zahlreichen anderen Hits des Entwicklers. Lost Wikings dürfte für wahre Fans dabei das Highlight darstellen.

Besucht den virtuellen Blizzard-Freizeitpark

Es gibt also einiges zu bestaunen im Blizzard Freizeitpark, aber vergesst dabei nicht das Ziel erer Mission, denn eure Feinde warten schon! Blizzard World stellt eine Hybrid-Map dar, dass heißt eine Kombi aus Angriff und Eskorte. Ihr werden also festgelegte Punkte einnehmen und daraufhin eine Fracht eskortieren müssen. Auf solchen Maps ist es daher ratsam den Helden auf die Gegebenheiten abzustimmen und mit seinem team zusammen zu arbeiten. Heiler und Tanks sollten gepickt werden, um die Gruppe optimal zu unterstützen. Aber nun schaut euch die Maps am besten mal selbst an:

Quelle: gamespot