Dragon Ball FighterZ – Finaler Charakter angekündigt

Nicht mehr lange, dann wird Dragon Ball FighterZ erscheinen. Derzeit läuft noch die offene Beta, jedoch nicht mehr lange. Während es im Spiel zum größten Teil um die Kämpfe gegen andere Spieler gehen wird, bekommen wir abseits dessen auch einen Storymodus präsentiert. Und besonders zum eigens für die Geschichte erschaffenen Charakter C21 gab es einige Fragen.

Cyborg 21 in Majin Form

Eine der Fragen war, ob C21 nur im Storymodus von Dragon Ball FighterZ vorkommen wird, oder auch als spielbare Kämpferin verfügbar ist. Diese Frage wurde nun beantwortet: C21 wird in der Tat eine spielbare Kämpferin werden, doch gibt es dabei einen kleinen Twist: Sie tritt nicht in ihrer bisher bekannten Form auf, sondern verwandelt sich in eine Majin-Form, sprich eine dämonische Form wie Majin Buu. Mehr Details sind nicht bekannt, es wird höchstwahrscheinlich mit der Story des Spiels zu tun haben. Dragon Ball FighterZ erscheint am 29. Januar.

Quelle: shonengamez