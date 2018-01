Shadow of the Colossus – Bluepoint zeigt den Photo Mode

Shadow of the Colossus wird ja schon bald in neuem Gewand auf die PS4 zurückkehren. Portstudio Bluepoint Games hat jetzt ein paar Ergebnisse des Photo Mode geteilt.

Shadow of the Colossus mit neuen Perspektiven

Die Bilder zeigen dabei die neue Optik sehr gut und insbesondere der neue Detailreichtum wird deutlich. Wenn man sich andere Titel wie Horizon Zero Dawn oder Uncharted und deren Photo Modes anschaut, weiß man wie beliebt diese Funktion ist. Es werden daher wohl auch hier wieder Fans unzählige kunstvolle Schnappschüsse produzieren. Eine kleine Auswahl der möglichen Ergebnisse, gibt es hier schon mal zu sehen.

