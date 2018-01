Nintendo Switch – Netflix zögert noch immer

Reggie Fils-Aime höchstpersönlich versicherte ja, dass die Nintendo Switch schon bald auch die bekannten Streaming Apps wie etwa Netflix bieten würde. Der Streaming Anbieter selbst, ist da aber wohl noch nicht so sicher.

Netflix für Nintendo Switch noch nicht in Sicht

Nachdem Fans den Streaming Anbieter via Twitter zu dieser Frage kontaktiert hatten, antwortete der @NetflixHelps Account mit “es gibt derzeit keine Pläne für Netflix auf der Switch”. Ein Antwort die Playstation Vita Fans auch zu hören bekamen. In einem Statement gegenüber Polygon zeigte sich der Dienst ebenso zögerlich und teilte mit “wir untersuchen noch die Möglichkeiten mit Nintendo”. Im Fall der PS Vita erschien nach langer Zeit eine App in Amerika, die leider jedoch nie ihren Weg nach Europa fand. Es bleibt also zu hoffen, dass die Switch dieses Schicksal nicht teilt.

Quelle: Polygon