Monster Hunter: World – Dritte Beta terminiert

In wenigen Tagen erscheint das lang ersehnte Rollenspiel Monster Hunter: World für Playstation 4 und Xbox One. Doch bevor wir es im Handel erwerben können und ausgiebig looten können, schickt Capcom noch einmal eine Beta ins Rennen. Die damit dritte Beta startet für die Playstation 4 am 19. Januar und endet am 22. Januar. Bei dem Inhalt der Beta handelt es sich um den selben wie bei der letzten. Lediglich enthält die kommende eine extra Quest, bei der man gegen das Monster Nergiante antreten kann. Dazu gibt es noch drei weitere Quests, den Charaktereditor und ein Trainingsareal. Wer bereits die vorherige Beta heruntergeladen und teilgenommen hat, der braucht keinen weiteren Download vornehmen, sondern kann diesen nutzen. Ist dies nicht der Fall, dann muss eine 6GB große Datei heruntergeladen werden. Monster Hunter: World erscheint am 26. Januar für Playstation 4 und Xbox One. PC Besitzer müssen sich noch ein wenig länger gedulden, denn für die Plattform erscheint das Spiel erst im Herbst 2018.

Quelle: monsterhunterworld.com