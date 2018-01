Final Fantasy XV – Neue Details zur Royal Edition und Windows Edition

Neben den Systemanforderungen für den PC hat Square Enix auch neue Details zur Royal Edition und Windows Edition bekannt gegeben. Beide Editionen sollen am 6. März 2018 erscheinen, die Royal Edition für PlayStation 4 und Xbox One, die Windows Edition für den PC via Steam, Origin und Windows 10 Store. Falls ihr schon Besitzer von Final Fantasy XV seid, könnt ihr ein Upgrade zur Royal Edition für rund 20 Dollar erhalten. Zudem wurden zwei Trailer veröffentlicht, die die Inhalte der jeweiligen Editionen noch einmal näher beleuchten.

Inhalte der Royal und Windows Edition

Basisspiel mit sämtlichen Download-Erweiterungen

Erweitertes Gebiet um die Ruinen von Insomnia mit neuen Gegnern und Nebenquests

Steuerbares Boot im Gebiet zwischen Cape Caem und Altissia

Verbesserungen für den Regalia Type-D

Ego-Perspektive (First-Person-Modus)

Diverse neue Skins, Waffen, etc.

Quelle: Square Enix (via Pressemitteilung)