Dragonball Fighter Z – Weitere Betaphase angekündigt

Letztes Wochenende lief die Open Beta zu Dragonball Fighter Z. Doch diese war leider sehr von Netzwerkproblemen geplagt, wodurch viele Spiele frühzeitig beendet, oder gar nicht verbunden wurden.

Im Zuge dieser Probleme wurde darauf spekuliert, dass die Betaphase eventuell etwas verlängert werden würde (wir berichteten). Doch leider kam es nicht zu einer Verlängerung. Daraufhin meldete sich Bandai Namco via Twitter und bedankte sich bei den Betatestern. Im selben Atemzug entschuldigten sie sich wegen der Unannehmlichkeiten und versprachen eine weitere Betaphase, welche 24 Stunden andauern wird. Einen genauen Termin nannten sie dabei nicht.

Thanks to all of you who playtested the Open Beta of DRAGON BALL FighterZ, your participation was invaluable and we've decided to do another round of open beta testing (24hr. period). Dates & times to be announced soon, stay tuned! #DBFighterzBETA pic.twitter.com/4ldSsb1Jdt

— Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) January 16, 2018