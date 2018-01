Die Sims 4 – Waschtag-Accessoires Erweiterung

Electronic Art startet letztes Jahr zusammen mit der Sims Spieler Community ein Projekt, in dem ein Accessoires Pack gestaltet werden sollte. Mittels Umfragen wurden die Inhalte und auch der Titel des Packs abgestimmt. Dabei heraus gekommen ist nun die “Waschtag-Accessoires” Erweiterung, welche ab heute für PC und Mac verfügbar ist. Die Fans der Spiels bildeten bei der Entscheidungsfindung und Gestaltung eine wichtige Rolle, schließlich sind sie es am Ende, die das Spiel erfolgreich machen.

Das erste mal Starte EA dieses Projekt, in dem die Spieler direkt “mirreden” konnten und so wurden in sechs Abstimmungen über 768.000 Stimmen von Spielern abgegeben. Dabei war es EA vorallemwichtig die Spielernoch weiter in die Prozesse einzubinden und bot ihnen daher tiefe Einblicke in die aufwendigen Entwicklungsprozesse. Mit der neuen Erweiterung soll der Haushalt der Sims noch realistischer werden und viele neue Elemente zum Thema Waschen mit sich bringen. Die Sims können nun Waschmaschienen und Trockner kaufen und zu Hause aufstellen. Wers mehr Oldschool mag, kann sich eine Waschwanne aufstellen und per Hand die Flecken aus der Kleidung schrubben. Zusätzlich bringt der DLC neue Einrichtungsgegenstände im Landhausstil, wie Holztische, Teppiche, Korbmöbel und vieles mehr. Natürlich gibt passend zur Einrichtung auch neue Kleidung mit Blumenmustern, Jeanskleidung und schicke neue Frisuren.

Die Sims 4 Waschtag-Accessoires ist ab heute, den 16. Januar 2018 verfügbar und kostet im Origin-Store 9,99 Euro.

Quelle: EA