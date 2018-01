Warhammer 40k: Inqusitor Martyr – Singelplayer Intro veröffentlicht

Die Jungs und Mädels von NeocoreGames arbeiten unter Hochdruck an ihrem neusten Titel. Warhammer 40k: Inquisitior Martyr. Das Spiel befindet sich zur Zeit noch in der Early Access Phase.

Für den Imperator!

In dem düsteren Action-Rollenspiel kämpft ihr für die mächtigen Space Marines. Dabei stehen euch verschiedene Klassen und jede Menge Loot zur Verfügung. In bester Diablo-Manier schnetzeln wir uns durch die gegnerischen Horden. NeocoreGames hat vor kurzem das Januar-Update in die Alpha Version integriert. Darin ist nun die dritte, spielbare Klasseenthalten, bei der es sich um den Primaris Psyker Inquisitor handelt. Darüber hinaus hat der Entwickler das Intro zur Singleplayer Kampagne veröffentlicht.

Quelle: NeocoreGames (via Youtube)