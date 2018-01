Rocket League – Standard Musik soll geändert werden, Fans dürfen entscheiden

Das Entwicklerstudio Psyonix, welches mit Rocket League einen regelrechten Hype ausgelöst hat, gab nun bekannt, dass sie die Standard Musik ändern möchten. Und die Fans dürfen mit abstimmen.

Auf ihrer Twitter haben Fans von Rocket League nun die Möglichkeit, über die Standard Musik zu entscheiden. Zur Auswahl stehen vier verschiedene Titel. Psyonix Audio Designer Mike Ault steuert drei der vier Songs mit seiner Gruppe “Hollywood Principle”. Der vierte Song kommt von den “Drunk Girls”. Der Gewinner Song wird mit dem kommenden Update auf allen Systemen aufgespielt. Weiter unten findet ihr das Voting sowie die einzelnen Titel. Viel Spass beim reinhören:

We're changing the default menu music in our next update, and YOU get to help us choose the song! Make your selection in the poll below by Wednesday 1/17 at 12pm PST. Good luck!

— Rocket League (@RocketLeague) January 11, 2018