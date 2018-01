Dark Souls – Trilogie Box in Japan angekündigt

Letzte Woche war es soweit und das lang gewünschte Remaster zu From Softwares Hit Dark Souls wurde angekündigt. Doch nach kurzer Zeit wurde noch etwas ganz spezielles angekündigt und zwar wird in Japan eine spezielle Trillogiebox erscheinen. Diese wird in Japan am 24.Mai 2017 erscheinen und Dark Souls Remastered, Dark Souls II: Scholar of the First Sin, Dark Souls III: The Fire Fades Edition, Original Soundtrack von jedem Spiel auf insgesamt 6 CDs, eine Buchstütze mit Charakter aus dem Spiel, Drei Bücher, in denen alle Items der Spiele beschrieben werden und 10 gerahmte Kunstdrucke mit Artworks beinhalten. Diese Edition hat auch einen ordentlichen Preis und wird in Japan rund 49.800 Yen kosten, was rund 370€ entsprechen. Ob es diese Box auch nach Deutschland schafft ist bislang unklar.

Quelle: Amazon.jp