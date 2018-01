Overwatch League – Gibt es schon jetzt ein Publikums-Liebling?

Die ersten sechs Matches der Overwatch League sind vorbei und dabei ist vor allem ein Team heraus gestochen. Seoul Dynasty scheint ein starkes und ernst zunehmendes Team zu sein, allen voran steht aber Fleta, einer der DPS-Spieler des Teams. Byung-sun “Fleta” Kim ist erst kurz vor dem Start der League 18 Jahre alt geworden und kann daher sein Team über die volle Event-Dauer unterstützen. Dabei hat Fleta schon in der kurzen Zeit bewiesen das er eine wahre Bereicherung ist.

Fleta, der vorher Mitglied des eher unbekannten Teams Flash Lux war, wurde von Lunatic-Hai entdeckt und an Board geholt. Lunatic-Hai bildet den Kern von Seoul Dynasty und sieht Fleta als ideale Ergänzung zum Team. Verständlich wenn man sich seine bisherigen Leistungen anschaut, schaffte es Fleta in einem Match sogar mal 50% aller Todesstöße des gesamten Teams für sich gut zuschreiben. Eine wirklich ordentliche Leistung oder? Dabei liegt seine Stärke nicht nur in seinen vielen Todesstößen, sondern vor allem auf seiner unglaublichen Flexibilität und dem Spielniveau das er dabei an den tag legt. Das bewies er auch direkt im ersten Match der Season gegen Dellas Fuel, dort spielte Fleta stolze 8 Helden und alle gleichermaßen sehr gut. Aber schaut es euch doch am besten selbst an:

Man kann offen sagen, dass dank Fletas Vielseitigkeit und seinem Können Seoul Dynasty am Ende des Matches als Sieger hervor ging und so erhielt er am Ende auch das verdiente “Player of the Match” Video. Nicht nur die Fans feiern Fleta, selbst Ben Trautman lobte den jungen Gamer auf seinem Twitter Account.

. @ow_fleta ‘s 38% Pharah rocket direct hit rate in 07:25 playtime on Numbani is the highest I’ve ever seen sustained. We’ve been considering anything over 20% to be good, and @Mangachu_ had around 25% in the world cup. Tl;dr kid popped off — Ben Trautman (@CaptainPlanetOW) 11. Januar 2018



Quelle: invenglobal