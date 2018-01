WoW – Kauft euch mit Patch 7.3.5 eure Legendaries

Die meisten Spieler haben sicher schon eine stolze Anzahl an Legendaries in ihrer Sammlung. Doch wem noch sein BIS („Best in Slot“) Legendary fehlt – oder wer aktuell einen Twink ausrüstet darf mit Patch 7.3.5 etwas aufatmen. Bisher wurden die Legendaries lediglich auf zufälliger Basis verteilt, wie durch die Weekly Kiste, einen gefallen Raidboss oder ähnlichem. Es gab Spieler die schon recht Flott vor Glück jubelten und andere die noch heute auf das klassen spezifisch Richtige warten. Doch mit Patch 7.3.5 könnt ihr euch eure fehlenden Legendaries nun zusätzlich kaufen – aber beachtet dabei immer: Ihr kauft lediglich ein Legendary Token, was am Ende für ein Legendary dabei heraus kommt ist weiterhin Zufall.

Schnelleres Sammlen von Legendaries

Doch womit kauft man sich die Legendaries im kommenden Patch? Den meisten Spielern wird der Begriff “Erweckende Essenzen” bereits ein Begriff sein, wurden sie bisher doch für die Aufwertung von Legendaries auf Stufe 1000 gesammelt. Diese Essenzen gab es unter anderem in Abgesandtenkisten, der Weekly-Kiste, den täglichen Instanzen und in Schlachtzügen. Ab Patch 7.3.5 haben die Essenzen einen weiteren Verwendungszweck und ihr könnt diese für den Kauf eines Legendaries einsetzen. Ein neuer, zufälliger legendärer Gegenstand kostet dann stolze 1000 Erweckende Essenzen und auch der Preis für erwachte Titanenessenzen steigt mit dem kommenden Patch an, so kosten diese dann 300 Erweckende Essenzen. Aber keine Panik, auch die Droprate der Essenzen wird mit dem Patch erhöht. Das Sammeln dürfte nicht allzu mühselig sein,denn nach aktuellen Angaben wird die Droprate nämlich mit 6 multipliziert. Wo ihr bisher zum Beispiel 5 Essenzen erhalten habt, wird es dann 30 geben.

Quelle: mmo-champion