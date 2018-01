Persona – Neue Screenshots für P5 und P3 Dancing Titel

Persona 5 Dancing Star Night und P3 Dancing Moon Night bringen ihre jeweiligen Charaktere zurück auf die Tanzfläche. Jetzt gibt es ein paar neue Screenshots.

Persona Dancing bekommt neue Screenshots

Neue Screenshots zu den Dancing Ablegern der beliebten RPG Serie wurden jetzt veröffentlicht. Das Gameplay entspricht dabei, wenig überraschend, dem des Originals. Alle geliebten Charaktere werden dabei in den Titeln vorhanden sein und das Tanzbein zu den Songs der Spiele schwingen. In Japan erscheinen die beiden Spiele zeitgleich am 24. Mai für Playstation 4 und Playstation Vita erscheinen. Ein Release für Europa ist zwar noch nicht angekündigt aber extrem wahrscheinlich. Ölt also schon mal die Gelenke.

