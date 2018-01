Media Markt – Neue 3 für 49€ Aktion für PS4-Spiele

Die erste große Media Markt Rabattaktion steht an. Ab kommenden Mittwoch, den 17. Januar, könnt ihr diverse PS4-Spiele mit Vergünstigungen abgreifen. Dabei wird es eine 3 für 49€ und eine 3 für 79 € Aktion geben. Welche Spiele welcher Aktion zugehörig sind ist dem Prospekt zu entnehmen, den wir natürlich für euch als Screenshot zeigen.

Media Markt 3 für 79€ und 3 für 49€ online und in den Märkten verfügbar

Offiziell startet die Aktion am Mittwoch um 20 Uhr für Onlineangebote und schließlich am Donnerstag in den teilnehmenden Geschäften. Erfahrungsgemäß sollten Interessenten jedoch bereits am Mittwoch die Filialen besuchen, da die Angebote teilweise auch früher starten können. Die Aktion endet am 27. Januar.

Quelle: mydealz