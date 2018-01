Dakar 18 – Offizielles Spiel zur Rally Dakar angekündigt

Bigmoon Entertainment und Deep Silver geben die gemeinsame Arbeit an dem Rally-Spiel Dakar 18 bekannt. Basierend auf der weltbekannten Rally Dakar, öffnet Dakar 18 den Spielern eine riesige offene Welt, ohne festgelegte Streckenverläufe. Dakar 18 bietet damit eine realistische Simulation der größten Cross-Country-Rally der Welt und umfasst neben klassischen Rally-Autos auch alle bekannten Fahrzeugklassen der Rally Dakar wie: LKW, Quads, Motorräder und SXS-Fahrzeuge. Abwechslung und Spannung sind dadurch garantiert. Spieler treten in rasanten Online-Rennen gegeneinander an oder erleben die Faszination der Rally Dakar offline, während sie ihre Fähigkeiten schulen.

„Wir sind sehr stolz darauf, gemeinsam mit Koch Media und A.S.O. daran zu arbeiten, eine realistische Simulation der Dakar-Herausforderungen zu den Spielern weltweit zu bringen.“, so Paulo J. Games, Game Director bei Bigmoon Entertainment. „Wir bei Bigmoon sind uns sicher, dass Dakar 18 die realistischste Dakar-Erfahrung in einem Videospiel wird, die es bis dato gegeben hat.“

Dakar 18 legt den Fokus auf Realismus und Simulation der Herausforderungen, denen die Fahrer der Rally Dakar gegenüber stehen. Eine detailgenaue Darstellung der Fahrzeuge, Piloten und der Umgebung, mit direktem Einfluss auf das Fahrverhalten sind die Kern-Features der Off- und Online-Erfahrung in Dakar 18.

„Dank Dakar 18 wird das Abenteuer Dakar länger andauern als die zwei Wochen des eigentlichen Rennens. Die Fans werden die Gelegenheit haben das ganze Jahr über in das Dakar-Feeling einzutauchen, wenn sie Dakar 18 spielen.“, betont Marc Coma, Sportdirektor der Rally Dakar.

Der Titel wird im Laufe des Jahres 2018 für PC, PS4, Xbox One erscheinen.

Quelle: Deep Silver via Pressemeldung