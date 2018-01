Cyberpunk 2077 – Existiert bereits eine spielbare Fassung?

CD Projekt RED hatten mit The Witcher 3 einen absoluten Top Titel der letzten Jahre veröffentlicht. Nach dem Release von The Witcher 3 gaben die Entwickler bekannt, bereits an einer neuen Marke zu arbeiten. Die Rede war von Cyberpunk 2077. Aufgrund des Erfolges der Hexer-Reihe sind die Erwartungen in den neuen Titel entsprechend hoch.

Cyberpunk 2077 angeblich schon spielbar

Laut einem anonymen Insider, welcher angeblich bei Sony arbeitet, soll es bereits eine spielbare Version von Cyberpunk 2077 geben. Diese sei im Besitz von Sony hieß es. Die Engine des Spiels würde stabil laufen. Auch große Teile der Open World wären schon begehbar. Dort fehlen wohl noch die Hubs und Quests. Allerdings dauert es laut der anonymen Quelle noch gut zwei Jahre, bis das Spiel veröffentlich wird. Mit näheren Infos ist wohl auch erst kommendes Jahr zu rechnen. Doch was an diesen Gerüchten dran ist und was nicht, dass wissen wohl nur die Leute von CD Projekt RED.

Quelle: gamezone.com