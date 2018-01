The Escapists 2 – Launch-Trailer zum heutigen Release auf der Switch

Bereits 2015 feierte The Escapists einen Riesen-Erfolg, nun kann der Nachfolger The Escapists 2 auch auf der Nintendo Switch gespielt werden. Um den heutigen Release zu feiern, veröffentlichte Nintendo einen offiziellen Launch-Trailer auf seinem Youtube-Kanal. Zu einem Preis von rund 20 € könnt ihr den Titel auf eure Hybrid-Konsole downloaden. Für andere aktuelle Konsolen und den PC ist The Escapists 2 schon länger erhältlich.

Features der Switch-Version

Ein Tutorial für neue Spiele, um die Grundkenntnisse des Gefängnis-Alltags zu erlernen

10 einzigartig gestaltete Gefängnisse, aus denen ihr entkommen müsst

Jedes Gefängnis kann solo oder online mit bis zu vier Spielern im Multiplayer bezwungen werden, lokal allerdings nur mit zwei Spielern

Spielt im Koop oder kämpft im Versus Mode gegeneinander

Drop-in und drop-out Multiplayer-Erfahrung: Tretet ganz leicht einem schon bestehenden Ausbruch bei

Brandneues Kampf-System

Kreiere deinen Häftling aus über 300 Anpassungsmöglichkeiten

Neue Wege führen zum Ausbruch

Neue Items zum Craften

