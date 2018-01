Pokken Tournament DX – Battle Pack DLC mit neuen Kämpfern und Supports kommt in zwei Wellen

Es gibt neuen Content für Pokken Tournament DX. Ein DLC Battle Pack, welches in zwei Wellen erscheinen wird, bringt neue Pokémon ins Spiel, sowohl als spielbare Kämpfer als auch als Unterstützer-Pokémon. Der Ankündigungstrailer zeigt die Inhalte der ersten Welle auch bereits im Gameplay. Zudem gibt es neue Ausrüstungsgegenstände für euren Avatar.

Kämpft mit Durengard und Turtok

Die erste Welle des Pokken Tournament DX Battle Packs beinhaltet das Pokémon Durengard als Kämpfer. Er kann zwischen seiner Angriffs- und Verteidigungsform wechseln und so sowohl offensive als auch defensive Aktion aneinanderreihen. Unterstützung bekommt er von den beiden neuen Support-Pokémon Mega-Rayquaza und Mimikyu. Der neue Kämpfer aus Welle zwei ist Turtok, begleitet von den Unterstützer-Pokémon Mew und Celebi. Welle 1 erscheint bereits diesen Monat, am 31. Januar, die zweite kommt dann am 23. März.

Quelle: GameXplain via Youtube